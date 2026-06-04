Dal 10 giugno arriva su Mediaset Infinity, in streaming e in esclusiva, Atto d'infedeltà , la nuova serie turca che racconta una storia di amore, bugie e identità nascoste. A guidare il cast c'è Demet Özdemir , già amatissima dal pubblico italiano, affiancata da volti noti come Hafsanur Sancaktutan e Zerrin Tekindor .

Demet Özdemir, nata nel 1992 a Izmit, è diventata un'attrice conosciuta a livello internazionale grazie a DayDreamer – Le Ali del Sogno, dove interpretava Sanem accanto a Can Yaman. Il pubblico italiano l'ha seguita anche in My Home My Destiny e in Io sono Farah su Canale 5.

In Atto d'infedeltà veste i panni di Ilkin, una donna in carriera determinata che rischia tutto per amore. Per questo ruolo è stata candidata come Miglior Attrice ai Pantene Golden Butterfly Awards 2022.

Al suo fianco, nel ruolo di Tolga, c'è Buğra Gülsoy, attore, regista e sceneggiatore nato ad Ankara nel 1982. Il suo personaggio è diviso tra Ilkin e la misteriosa Berlin. Con Demet Özdemir è stato candidato come Miglior Coppia Televisiva sempre ai Golden Butterfly Awards 2022.

Sinem è interpretata da Hafsanur Sancaktutan, nata a Istanbul nel 2000 con origini turche e georgiane. Il pubblico di Mediaset Infinity la conosce già grazie a If You Love e La notte nel cuore. In Atto d'infedeltà, interpreta la stagista coinvolta suo malgrado nel piano di Ilkin, costretta a fingersi Berlin di persona: il ruolo le ha fatto vincere il Premio come Miglior Serie Internet ai Golden Butterfly Awards 2022.

Nella serie c'è anche Zerrin Tekindor, già amata in Italia grazie al ruolo di Leyla in Endless Love, qui nel personaggio di Burçin. Completano il cast Metin Akdülger nei panni di Kenan, İbrahim Selim in quelli del personaggio Cüneyt, Melisa Döngel come Ceren, Ali Yoğurtçuoğlu nel ruolo di Uluç e Serra Tenkal in quello di Esra.

Atto d'infedeltà è disponibile dal 10 giugno in streaming gratuito e in esclusiva su Mediaset Infinity.

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