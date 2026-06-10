Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche con 110 e lode e una tesi sulle Olimpiadi. La campionessa di sci, 33 anni, condivide sui social alcuni momenti dopo la cerimonia di Laurea alla Luiss, a cui era presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Che dire? Finalmente Dottoressa, so’ soddisfazioni!", scrive Sofia Goggia nella didascalia del post e aggiunge una citazione in latino: "Volenti nil difficile", che si potrebbe tradurre "Nulla è difficile per chi vuole".



"Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi dall'Antica Grecia a Milano Cortina 2026": è il titolo della tesi di Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018. Nel corso delle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina, ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera, dopo aver ricoperto anche il ruolo di ultimo tedoforo accendendo il braciere olimpico nel corso della cerimonia di apertura.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Sofia Goggia a Verissimo.