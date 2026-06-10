Arianna Montefiori parla della maternità: “A volte mi sento sopraffatta e vulnerabile”

Arianna Montefiori condivide un messaggio sulla maternità. "Essere mamma è l’esperienza più forte e travolgente che potessi vivere", scrive l'attrice, 31 anni, pubblicando alcuni scatti insieme alla figlia Allegra, nata lo scorso marzo dal matrimonio con il cantante Briga.

"Non nascondo che a volte mi sento così sopraffatta e vulnerabile, ma basta che mi guardi con quegli occhietti così grandi e blu come il mare che in un attimo tutte le paure se ne vanno", aggiunge Arianna Montefiori. "Per te, amore mio mi spingerò oltre ogni mio limite perché sei la mia forza più grande. Ti amo per sempre", conclude l'attrice e ballerina.



Arianna Montefiori e Briga avevano presentato la figlia Allegra a Verissimo. Anche in quell'occasione, l'attrice aveva parlato della maternità e del post parto: "È un'esperienza molto forte, forse se ne parla poco. C'è un calo ormonale fisiologico, c'è la stanchezza e c'è la vulnerabilità".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Briga e Arianna Montefiori a Verissimo.