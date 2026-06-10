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Far Away

SERIE TV10 giugno 2026

Far away, le anticipazioni dell'11 giugno

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 11 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 11 giugno dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata dell'11 giugno

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Una violenta discussione tra Ozkan e Sahin provoca la caduta di Nare, che viene ricoverata d'urgenza.

Intanto, Alya vuole tornare in Canada con Deniz, ma il bambino sceglie di restare in Turchia con la famiglia paterna. Rimasta sola e senza risorse economiche, Alya si rivolge all'ambasciata canadese.

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