La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 11 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Una violenta discussione tra Ozkan e Sahin provoca la caduta di Nare, che viene ricoverata d'urgenza.
Intanto, Alya vuole tornare in Canada con Deniz, ma il bambino sceglie di restare in Turchia con la famiglia paterna. Rimasta sola e senza risorse economiche, Alya si rivolge all'ambasciata canadese.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google