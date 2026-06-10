Nella nuova puntata di giovedì 11 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , Canfeza e Mahir litigano furiosamente.

Mahie e Canfeza discutono di nuovo perché la ragazza non riesce più a sopportare il suo atteggiamento scostante. Nel frattempo, Efsane racconta a Sevde di come sia finita suo malgrado a lavorare in un locale notturno.

Intanto, Selim vuole attuare il suo piano omicida.

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