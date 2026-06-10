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Racconto di una notte

SERIE TV10 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'11 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda giovedì 11 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di giovedì 11 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza e Mahir litigano furiosamente.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'11 giugno

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Mahie e Canfeza discutono di nuovo perché la ragazza non riesce più a sopportare il suo atteggiamento scostante. Nel frattempo, Efsane racconta a Sevde di come sia finita suo malgrado a lavorare in un locale notturno.

Intanto, Selim vuole attuare il suo piano omicida.

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