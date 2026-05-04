Dopo un prima discussione iniziale fra Francesca Manzini e Antonella Elia , Alessandra Mussolini riprende il comportamento di quest'ultima e la rimprovera, scatenando nuovamente la sua rabbia.

In seguito allo scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia delle puntate scorse, la situazione diventa sempre più tesa quando quest'ultima esprime il suo disappunto: "Trovi ogni modo per distruggere le persone".

Alessandra Mussolini si confronta anche con Francesca Manzini mostrandole empatia e commentando la mancanza di tatto di Antonella Elia nella discussione avuta quel pomeriggio: "Sta sottovalutando e minimizzando quello che ha fatto lui", riferendosi a Marco Berry.

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