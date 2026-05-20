Ottimi ascolti, martedì 19 maggio su Canale 5, per la finale di Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi.
Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, segna il miglior risultato stagionale con 2.444.000 spettatori totali e il 23.13% di share.
Benissimo anche i risultati digital: quest’edizione di Grande Fratello, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini, ha totalizzato quasi 2 miliardi (1.968.444.906) di video views su tutti i social network e 6.6 milioni (6.612.638) di visualizzazioni live a settimana su Mediaset Infinity. Inoltre, nel mese di aprile il programma è in pole position tra i programmi più attivi sui social di aprile, sia nella classifica delle visualizzazioni video, sia nella classifica delle interazioni.
Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Grande Fratello Vip si conferma un appuntamento centrale per Canale 5 capace di coinvolgere e divertire il pubblico. Un grazie speciale a Ilary Blasi che, con il suo stile unico e ironico, ha regalato serate di leggerezza a tutti gli spettatori. Grazie anche a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, grandi opinioniste, e a tutta la squadra di Mediaset e Endemol Shine Italy che hanno contribuito al successo del programma".
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