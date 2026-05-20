Benissimo anche i risultati digital: quest’edizione di Grande Fratello, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini , ha totalizzato quasi 2 miliardi (1.968.444.906) di video views su tutti i social network e 6.6 milioni (6.612.638) di visualizzazioni live a settimana su Mediaset Infinity. Inoltre, nel mese di aprile il programma è in pole position tra i programmi più attivi sui social di aprile, sia nella classifica delle visualizzazioni video, sia nella classifica delle interazioni.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Grande Fratello Vip si conferma un appuntamento centrale per Canale 5 capace di coinvolgere e divertire il pubblico. Un grazie speciale a Ilary Blasi che, con il suo stile unico e ironico, ha regalato serate di leggerezza a tutti gli spettatori. Grazie anche a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, grandi opinioniste, e a tutta la squadra di Mediaset e Endemol Shine Italy che hanno contribuito al successo del programma".