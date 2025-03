Rocco Hunt: "Devo tanto a mia moglie Ada, senza di lei la mia famiglia non esisterebbe"

Il cantante parla a Verissimo dell'amore per sua moglie Ada e per il loro figlio Giovanni, di quasi 8 anni

Rocco Hunt parla a Verissimo dell'amore per sua moglie Ada e per il loro figlio Giovanni, di quasi 8 anni. "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe", afferma il cantante, 30 anni. Per quanto riguarda la paternità, Rocco Pagliarulo - questo il vero nome di Rocco Hunt - aggiunge: "Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell'egocentrismo, sentirsi un po' al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa".