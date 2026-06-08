Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno celebrato insieme la prima comunione del figlio Niccolò. "Un giorno speciale", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 34 anni, condividendo alcuni momenti dei festeggiamenti, tra cui un video davanti alla torta insieme ad Aldo Palmeri, 36 anni, e ai loro tre figli.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti a Uomini e Donne. Si sono sposati nel 2014. Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Dopo la nascita del primo figlio, la coppia ha vissuto un momento di crisi arrivando alla separazione dopo un tradimento che Aldo ha ammesso pubblicamente. Avevano poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. "È stato un percorso. Per un periodo abbiamo sentito il bisogno di camminare in maniera separata. Poi quando abbiamo messo da parte il rancore, ci siamo innamorati di nuovo", aveva raccontato Alessia Cammarota a Verissimo. Nel 2017 hanno accolto il secondo figlio Leonardo.

Nel 2021 hanno vissuto un momento molto doloroso segnato dalla perdita del bambino che aspettavano. "È stata dura, non è stato semplice per me affrontare questa situazione: ero a gravidanza inoltrata", aveva detto Alessia Cammarota a Verissimo. Nel 2023 è nato il terzo figlio della coppia, Mattia. Nel 2025, Aldo Palmeri ha confermato in un video la fine del loro matrimonio: "Io e Alessia ci siamo separati, ma per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace. La tutela della famiglia è sempre stata messa al primo posto sia da parte mia che da parte di Alessia". Qualche mese dopo, Alessia Cammarota aveva parlato del rapporto con l'ex marito: "Si smette di essere coppia, ma non si smette di essere genitori e non si rinnega il passato. Voglio bene al papà dei miei figli e gli vorrò bene per sempre e lui a me. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e più belli della mia vita".

Nel video sotto, la storia d'amore di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota.

