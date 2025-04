Aldo Palmeri: "Io e Alessia Cammarota ci siamo separati"

Aldo Palmeri conferma in un video la fine della storia con Alessia Cammarota: "Per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace"

È finita la storia di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Dopo settimane di rumor, la conferma arriva dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne che in un video sui social dice: "Io e Alessia ci siamo separati, ma per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace. La tutela della famiglia è sempre stata messa al primo posto sia da parte mia che da parte di Alessia".

Insieme dal 2014, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono usciti insieme dal programma e pochi mesi dopo si sono sposati. Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Dopo la nascita del primo figlio, la coppia aveva già vissuto un momento di crisi arrivando alla separazione dopo un tradimento che Aldo ha ammesso pubblicamente.

Avevano poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. "È stato un percorso. Per un periodo abbiamo sentito il bisogno di camminare in maniera separata. Poi quando abbiamo messo da parte il rancore, ci siamo innamorati di nuovo", aveva raccontato Alessia Cammarota a Verissimo.

Nel 2017 hanno accolto il secondo figlio Leonardo. Nel 2021 hanno vissuto un momento molto doloroso segnato dalla perdita del bambino che aspettavano. "È stata dura, non è stato semplice per me affrontare questa situazione: ero a gravidanza inoltrata", aveva detto Alessia sempre a Verissimo. Poi a marzo del 2023 hanno annunciato che sarebbero diventati di nuovo genitori del loro "piccolo grande miracolo". Mattia, il terzo figlio della coppia, è nato il 18 luglio del 2023.