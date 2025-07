Alessia Cammarota, il rapporto con Aldo Palmeri: "Ci vogliamo bene e ci supportiamo"

Dopo la conferma della separazione, l'influencer ed ex corteggiatrice parla per la prima volta del rapporto con l'ex tronista: "Abbiamo fatto tanta strada insieme, non possiamo dimenticarlo"

Dopo la conferma della separazione, Alessia Cammarota ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Aldo Palmeri. "Ci vogliamo bene. Ci supportiamo come genitori e nella vita", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 33 anni, nelle storie su Instagram. E ha aggiunto: "Abbiamo fatto tanta strada insieme, non possiamo dimenticarlo". Alla domanda: "Potrebbe tornare tutto come prima?", ha risposto: "Niente torna come prima, mai". "Si smette di essere coppia, ma non si smette di essere genitori e non si rinnega il passato. Voglio bene al papà dei miei figli e gli vorrò bene per sempre e lui a me. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e più belli della mia vita", ha poi aggiunto Alessia in un video pubblicato sempre su Instagram.

Originaria di Napoli, Alessia Cammarota si è trasferita in Sicilia, terra di origine di Aldo Palmeri, 34 anni. Dopo la separazione, l'influencer ha ammesso di aver pensato di tornare a Napoli dalla sua famiglia, scegliendo però di restare a Catania: "Non sarebbe giusto per i miei figli. Hanno bisogno di una mamma quanto di un papà. Loro prima di qualsiasi cosa al mondo". L'ex corteggiatrice non ha negato di aver attraversato un periodo difficile e di essere stata aiutata dalla psicoterapia: "È stata il mio pilastro, soprattutto negli ultimi mesi".

Insieme dal 2014, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono sposati pochi mesi dopo essere usciti da Uomini e Donne. Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Nel 2017 hanno accolto il secondo figlio Leonardo. E nel 2023 è nato il terzo figlio Mattia. Dopo la nascita del primo figlio, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice avevano già vissuto un momento difficile, a causa di un tradimento che Aldo aveva ammesso pubblicamente, ma avevano poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.

Ospite a Verissimo, Alessia Cammarota aveva raccontato: "È stato un percorso. Per un periodo abbiamo sentito il bisogno di camminare in maniera separata. Poi quando abbiamo messo da parte il rancore, ci siamo innamorati di nuovo". Ad aprile 2025, dopo settimane di rumor, Aldo Palmeri ha confermato la fine della loro storia: "Io e Alessia ci siamo separati, ma per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace. La tutela della famiglia è sempre stata messa al primo posto sia da parte mia che da parte di Alessia".

Nel video sotto, la storia d'amore di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri.