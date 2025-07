Giorgia Palmas, la figlia Sofia compie 17 anni: "Stai spiccando il volo"

La showgirl condivide sui social una dedica per il 17esimo compleanno della prima figlia Sofia: "È come se tutto, per me, fosse iniziato in quel 15 Luglio del 2008"

Giorgia Palmas, per celebrare i 17 anni della figlia Sofia, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni dolci momenti vissuti insieme. Le foto in bianco e nero alternano momenti recenti a immagini della figlia durante l'infanzia.

La showgirl, 43 anni, ha poi dedicato a Sofia delle dolci parole: "Buon compleanno meravigliosa Sofi. La sensazione che il tempo corra non la dico neanche più perché oggi sono 17 anni e stai ufficialmente spiccando il volo. Questo con te è un viaggio incredibile ed è come se tutto, per me, fosse iniziato in quel 15 Luglio del 2008".

Giorgia Palmas ha raccontato l'emozione di crescere insieme alla figlia: "Che belli questi tuoi 17 anni, che bello essere la tua mamma e poter avere il cuore colmo dei nostri ricordi insieme e della sensazione che il nostro legame vada oltre sempre e arrivi ovunque. Ti amo e ti adoro bambolina mia, ti auguro l’infinito, tutto quello che meriti".

Anche Filippo Magnini, marito di Giorgia Palmas dal 2022, ha voluto dedicare delle parole speciali a Sofia. Il nuotatore ha condiviso una foto mentre porta sulle spalle Sofia, accompagnata da una dedica: "Tanti auguri Sofi per i tuoi 17 anni. Sempre al tuo fianco per accompagnarti nell’avventuroso percorso della vita, anzi in questo caso dovrei dire sempre sulle spalle".

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia d'amore

La storia d'amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è iniziata nel 2018, quando la showgirl era già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini. A dicembre dell'anno seguente è arrivata la proposta di matrimonio e il 25 settembre del 2020 è nata Mia, secondogenita di Giorgia Palmas.

La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma ha rimandato le nozze a causa della pandemia Covid. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono però sposati prima nel 2021 con rito civile e poi nel 2022 con un rito religioso.

Ospite a Verissimo, la coppia aveva raccontato le emozioni vissute il giorno delle nozze e Filippo Magnini aveva detto: "Ho ballato con Mia e Sofia quel giorno. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note di La Bella e la Bestia. Per Sofia sono come un papà".