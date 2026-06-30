Arianna Cirrincione parla della seconda gravidanza: “Sono quasi al quinto mese”

Arianna Cirrincione è pronta a diventare mamma bis e sui social parla della seconda gravidanza. "Sono al quarto mese, quasi quinto", afferma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 31 anni, rivelando anche la data presunta del parto: "22 dicembre".



Già mamma di Allegra, nata a febbraio 2024, alla domanda cosa la spaventi di più di diventare mamma per la seconda volta, Arianna Cirrincione risponde scherzando: "Tutto, direi". E poi aggiunge: "Scherzi a parte, sicuramente rispetto ad Allegra, dove non avevo idea di cosa mi aspettasse, oggi ho molta più consapevolezza, sia in positivo che in negativo. Credo che la cosa che mi spaventi di più sia il fatto di avere poco aiuto, gestire tutto da soli non è semplice, però penso che siano paure comuni e che, in fondo, facciano parte del percorso".

L'ex corteggiatrice assicura di non aver ancora scelto il nome della seconda figlia: "Andrea vorrebbe un nome che abbia come iniziale sempre la A. Io ne valuterei anche altri in realtà. Vabbè, abbiamo ancora qualche mese per pensarci". Arianna Cirrincione parla anche della vitiligine di cui soffre e che è peggiorata dopo la prima gravidanza: "È sempre stata abbastanza contenuta poi con la gravidanza sono aumentate le macchie e probabilmente aumenteranno nuovamente anche dopo questa gravidanza". A chi le chiede quale sia, secondo lei, "il momento giusto per pensare al secondo figlio", l'influencer risponde: "Non credo ci sia un momento giusto, ognuno ha semplicemente il suo momento".

Insieme dal 2019, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori per la prima volta nel 2024 con la nascita di Allegra. Si sono sposati a maggio del 2025. Poche settimane fa, hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia: "Ehi piccolina, sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando".

Nel video sotto, la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.