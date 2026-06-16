Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno genitori per la seconda volta

"Ehi Piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te - scrivono Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in un post congiunto lasciando intendere di essere in attesa di una femminuccia - Ti stiamo aspettando".

Arianna Cirrincione è incinta . L'influencer e il marito Andrea Cerioli diventeranno presto genitori per la seconda volta. La coppia lo annuncia tramite una serie di tenere foto di famiglia, nella quali Arianna mostra il pancione accanto ad Andrea e alla prima figlia Allegra, nata il 6 febbraio 2024.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la loro storia d'amore

Andrea Cerioli, 37 anni, e Arianna Cirrincione,30 anni, si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Dopo cinque anni di fidanzamento, Andrea ha chiesto la mano ad Arianna a giugno 2024. La coppia ha poi coronato il suo sogno d’amore con un matrimonio a Valle di Badia, in provincia di Pisa, il 24 maggio 2025.

Ospiti a Verissimo nell’ottobre 2025, Andrea e Arianna avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio e condiviso il desiderio di avere altri figli: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra".