Tallulah Willis si è sposata. La più giovane delle tre figlie nate dall'unione di Demi Moore con Bruce Willis ha sposato il musicista Justin Acee l'8 agosto 2026 in una cerimonia intima a Sun Valley, in Idaho, nella casa di famiglia.

L'attrice, 63 anni, condivide una dedica sui social: "Ci sono momenti nella vita che sembrano quasi troppo belli per essere veri, e guardare la mia Tallulah diventare una sposa, circondata da così tanto amore, è stato uno di quelli. Il mio cuore è pieno di ricordi e gratitudine mentre la guardo entrare in questo nuovo, bellissimo capitolo".

Il messaggio di Demi Moore prosegue: "Tallulah, vederti così radiosa e così profondamente amata mi ha riempito il cuore di un sentimento che porterò con me per sempre. Che la vostra vita insieme sia piena di avventura, risate e un amore che diventa solo più ricco con il tempo. Ti amo così tanto che il mio cuore scoppia!".

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e l'attrice si è spesso mostrata vicina all'ex marito anche nella malattia. Da alcuni anni, Bruce Willis, 71 anni, convive con una demenza frontotemporale.