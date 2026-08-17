Tallulah Willis si è sposata. La più giovane delle tre figlie nate dall'unione di Demi Moore con Bruce Willis ha sposato il musicista Justin Acee l'8 agosto 2026 in una cerimonia intima a Sun Valley, in Idaho, nella casa di famiglia.
L'attrice, 63 anni, condivide una dedica sui social: "Ci sono momenti nella vita che sembrano quasi troppo belli per essere veri, e guardare la mia Tallulah diventare una sposa, circondata da così tanto amore, è stato uno di quelli. Il mio cuore è pieno di ricordi e gratitudine mentre la guardo entrare in questo nuovo, bellissimo capitolo".
Il messaggio di Demi Moore prosegue: "Tallulah, vederti così radiosa e così profondamente amata mi ha riempito il cuore di un sentimento che porterò con me per sempre. Che la vostra vita insieme sia piena di avventura, risate e un amore che diventa solo più ricco con il tempo. Ti amo così tanto che il mio cuore scoppia!".
Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e l'attrice si è spesso mostrata vicina all'ex marito anche nella malattia. Da alcuni anni, Bruce Willis, 71 anni, convive con una demenza frontotemporale.
Della convivenza con la demenza di cui soffre l'attore, Demi Moore aveva parlato nel podcast di Oprah Winfrey: "Il mio punto di vista è che è fondamentale incontrarli esattamente dove si trovano. Non bisogna aspettarsi che siano come erano o come vorremmo che fossero. Quando fai questo, scopri che c'è una dolcezza incredibile, qualcosa di tenero, delicato e affettuoso. Se proietti il pensiero su dove porterà la malattia, se ripensi al passato e a ciò che hai perso, alimenti solo ansia e dolore".