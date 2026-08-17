Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Matrimonio17 agosto 2026

Demi Moore, il messaggio d'amore per il matrimonio della figlia Tallulah Willis: "Ci sono momenti nella vita troppo belli per essere veri"

L'attrice condivide sui social un messaggio d'amore per le nozze della figlia con il musicista Justin Acee: "Vederla così radiosa e profondamente amata mi ha riempito il cuore di un sentimento che porterò con me per sempre"
Condividi:
Demi Moore e la figlia in abito da sposa | Instagram: @demimoore
Demi Moore e la figlia in abito da sposa | Instagram: @demimoore

Tallulah Willis si è sposata. La più giovane delle tre figlie nate dall'unione di Demi Moore con Bruce Willis ha sposato il musicista Justin Acee l'8 agosto 2026 in una cerimonia intima a Sun Valley, in Idaho, nella casa di famiglia.

L'attrice, 63 anni, condivide una dedica sui social: "Ci sono momenti nella vita che sembrano quasi troppo belli per essere veri, e guardare la mia Tallulah diventare una sposa, circondata da così tanto amore, è stato uno di quelli. Il mio cuore è pieno di ricordi e gratitudine mentre la guardo entrare in questo nuovo, bellissimo capitolo".

Il messaggio di Demi Moore prosegue: "Tallulah, vederti così radiosa e così profondamente amata mi ha riempito il cuore di un sentimento che porterò con me per sempre. Che la vostra vita insieme sia piena di avventura, risate e un amore che diventa solo più ricco con il tempo. Ti amo così tanto che il mio cuore scoppia!".

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e l'attrice si è spesso mostrata vicina all'ex marito anche nella malattia. Da alcuni anni, Bruce Willis, 71 anni, convive con una demenza frontotemporale.

Bruce Willis e Demi Moore ai Golden Globes, 1990 (foto AGF)
Bruce Willis e Demi Moore ai Golden Globes, 1990 (foto AGF)

Della convivenza con la demenza di cui soffre l'attore, Demi Moore aveva parlato nel podcast di Oprah Winfrey: "Il mio punto di vista è che è fondamentale incontrarli esattamente dove si trovano. Non bisogna aspettarsi che siano come erano o come vorremmo che fossero. Quando fai questo, scopri che c'è una dolcezza incredibile, qualcosa di tenero, delicato e affettuoso. Se proietti il pensiero su dove porterà la malattia, se ripensi al passato e a ciò che hai perso, alimenti solo ansia e dolore".

Leggi anche

Guarda anche