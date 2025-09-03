"È difficile. È dura vedere qualcuno che era così vitale, forte e determinato, trasformarsi in un’altra parte di se stesso": Demi Moore parla con Oprah Winfrey della malattia dell'ex marito Bruce Willis, affetto da alcuni anni da una demenza frontotemporale e trasferito di recente in un'abitazione diversa dalla propria, a causa di un peggioramento del suo stato di salute mentale.

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e l'attrice, 62 anni, si è spesso mostrata vicina all'ex marito anche nella malattia. Degli ultimi anni segnati dalla demenza di cui soffre l'attore , Demi Moore dice: " Il mio punto di vista è che è fondamentale incontrarli esattamente dove si trovano. Non bisogna aspettarsi che siano come erano o come vorremmo che fossero. Quando fai questo, scopri che c’è una dolcezza incredibile, qualcosa di tenero, delicato e affettuoso. Se proietti il pensiero su dove porterà la malattia, se ripensi al passato e a ciò che hai perso, alimenti solo ansia e dolore".

Bruce Willis e Demi Moore ai Golden Globes, 1990 (foto AGF)

Demi Moore ammette che vista la situazione " essere l’ex moglie, anche se la nostra famiglia resta molto unita, è una posizione particolare". L'attrice esprime anche parole d'affetto e stima nei confronti dell'attuale moglie dell'attore Emma Heming, che ha parlato di recente della sua esperienza come caregiver. "Non esiste un manuale su come affrontare una situazione del genere. Molto è ricaduto su Emma, che ha dovuto capire tutto questo da sola. La cosa più bella — e ne parla anche nel suo libro — è stata riconoscere l’importanza, per i caregiver, di prendersi cura anche di se stessi. Penso davvero che abbia fatto un lavoro straordinario", dice Demi Moore.

Sposati dal 2009, Bruce Willis e Emma Heming hanno due figlie: Mabel Ray (2012) ed Evelyn Penn (2014). Di recente la modella, 47 anni, ha spiegato la difficile decisione di trasferire il marito in un'altra casa dove è assistito 24 ore su 24 sette giorni su sette. "È quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie. Bruce avrebbe voluto che Mabel e Evelyn vivessero in una casa pensata per i loro bisogni, non i suoi", ha detto in un'intervista con Diane Sawyer della Abc.