Gianmarco Tamberi, le vacanze a Creta con Chiara Bontempi e la figlia: “L’amore delle mie principesse”

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi fanno il bagno al mare con la figlia Camilla | Instagram: @gianmarcotamberi

Le vacanze a Creta arrivano infatti al termine di un'estate segnata dai successi sportivi di Gianmarco Tamberi, che ha conquistato il salto in alto agli Europei di atletica di Birmingham 2026 . La finale, disputata il 14 agosto, ha coinciso con il primo compleanno di Camilla .

Nelle immagini condivise dal campione olimpico, la famiglia si gode il mare e i primi giorni di riposo dopo un'estate intensa. Per accompagnare gli scatti, Tamberi scrive: "È quel periodo dell'anno in cui la pancia comincia a farsi spazio tra gli addominali, la mente smette di pensare e si gode ogni attimo, e il cuore fa il pieno dell'unica cosa che conta davvero: l'amore delle mie principesse ". Tamberi aggiunge poi: "Andare in vacanza è sempre bello, ma andarci dopo un mese così... non ha prezzo ".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono legati da più di 15 anni e sono sposati dall'ottobre del 2022. Ad agosto del 2025 sono diventati genitori di Camilla, la prima figlia.

A Verissimo, i due avevano raccontato le emozioni legate all'arrivo della bambina. "Sognavo una bimba. Ogni giorno sono sempre più innamorato di quel piccolo angioletto", aveva affermato Tamberi, che aveva ammesso di aver vissuto momenti complicati nei primi mesi da padre: "Nei primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso, cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere, è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".

Anche Chiara Bontempi aveva parlato del nuovo equilibrio: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". La moglie del campione si era anche aperta all'ipotesi di dare a Camilla un fratellino o una sorellina: "Fino a due mesi fa avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".