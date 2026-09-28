Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, le immagini del matrimonio

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono moglie e marito. Dopo il sì, l'attrice e conduttrice, 47 anni, condivide alcune delle immagini più belle del matrimonio celebrato in Toscana . Nel filmato non potevano mancare il figlio della coppia, Isal, e i cani di famiglia. Diversi ospiti Vip presenti ai festeggiamenti, tra loro si vedono Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Gigi D'Alessio. "A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio", aveva spiegato Vanessa Incontrada in una recente intervista .

Insieme dal 2007, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini nel 2008 sono diventati genitori di Isal. In tanti anni insieme non sono mancati momenti difficili. "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso", aveva detto l'attrice e conduttrice a Verissimo.