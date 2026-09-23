Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. Dopo tanti anni d’amore e la nascita del loro figlio Isal, la coppia si è promessa amore eterno.
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono una coppia dal 2007. Nel 2008 sono diventati genitori di Isal. In 19 anni di relazione, non sono mancati momenti difficili, come la separazione che hanno vissuto per due anni. Riguardo alla decisione di tornare insieme, a Verissimo Vanessa Incontrada aveva detto: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso".
Tornata a Verissimo, aveva parlato del matrimonio con il compagno: "Ci sposeremo a fine estate 2026. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita". In una recente intervista, Vanessa Incontrada aveva svelato alcuni ospiti Vip del suo matrimonio: Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Giorgio Panariello e Alessandro Siani. "A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio", aveva detto l'attrice e conduttrice.