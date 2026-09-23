Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono una coppia dal 2007. Nel 2008 sono diventati genitori di Isal. In 19 anni di relazione, non sono mancati momenti difficili, come la separazione che hanno vissuto per due anni. Riguardo alla decisione di tornare insieme, a Verissimo Vanessa Incontrada aveva detto: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso".