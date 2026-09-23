Nata a Seattle nel 1987, Amanda Knox è diventata nota, suo malgrado, in Italia nel 2007, dopo che è stata trovata senza vita la sua coinquilina Meredith Kercher, che, come lei, si trovava a Perugia per studiare. Durante il lungo processo, che ha avuto grande risonanza mediatica, per l'omicidio di Meredith Kercher sono stati arrestati, e condannati in primo grado, la stessa Amanda Knox e il suo fidanzato di allora Raffaele Sollecito. Dopo essere stati assolti in Appello, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati nuovamente condannati dall'Appello Bis, dopo la sentenza della Cassazione. Dopo la condanna, è un nuovo passaggio in Cassazione a sancire l'assoluzione definitiva di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Per l'omicidio di Meredith Kercher è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato Rudy Guede.



Dopo l'assoluzione, Amanda Knox è tornata negli Stati Uniti. Ha sposato nel 2020 Christopher Robinson con cui ha due figli. Di recente si è tornato a parlare di lei dopo l'uscita del suo spettacolo in cui racconta con ironia la vicenda che l'ha vista coinvolta.