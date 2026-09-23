"La nostra cara Grace se n’è andata per sempre, e il nostro cuore piange per tutto l’amore immenso che ha saputo regalarci": Roby Facchinetti annuncia sui social la scomparsa dell'amata cagnolina Grace. "L’abbiamo portata ovunque: anche nei nostri lunghi viaggi, in macchina, in aereo, durante le vacanze e anche in tour con I Pooh", continua la voce dei Pooh, pubblicando un video di Grace da cucciola.



"Era bravissima, buona e tranquilla. Sapeva stare nella sua borsa e non perdeva mai di vista Giovanna, con cui aveva un legame speciale, direi simbiotico", racconta Roby Facchinetti, riferendosi alla moglie Giovanna Lorenzi, con cui è sposato dal 1989 e con la quale ha avuto i figli Roberto (1987) e Giulia (1991). "Quando tornavo a casa, dopo un viaggio, dopo qualche giorno, mi correva incontro e mi faceva feste incredibili: correva, abbaiava, ed era il suo modo per dirmi quanto le fossi mancato. Non si lamentava mai", ricorda il cantante, 82 anni, che ripercorre le ultime ore di Grace: "Anche questa notte, dopo che l’abbiamo portata dal veterinario perché avevamo capito che non stava bene, se n’è andata in silenzio, in meno di tre ore. E forse è proprio questo che ci fa soffrire ancora di più".

