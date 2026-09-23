"Non mando questo video al diretto interessato perché ci tengo che tutti quanti sappiano come la penso riguardo a quello che sta succedendo. Mi rivolgo a Dimitri": Soraya Sabetta replica sui social a Dimitri Hristov, dopo che il suo ex tentatore di Temptation Island ha pubblicato un video insieme a Lorenzo Ferrari, ex tentatore di Sabrina Soussi, scrivendo: "Con il sorriso perché ci siamo salvati".
"Ci sono rimasta male perché avevamo creato un bel rapporto, ci volevamo bene. Tutto a un tratto è finito tutto perché hai iniziato a screditarmi sui social, facendo frecciatine", afferma l'ex protagonista di Temptation Island, che è uscita single dal programma dopo la fine della storia con Cristian Mascolino.
"A me dispiace se ci sei rimasto male, ma ero uscita da una relazione molto importante e pensavo che Cristian fosse l'amore della mia vita. Quindi scusami se non ero pronta a buttarmi tra le tue braccia", dice Soraya Sabetta che, dopo l'esperienza a Temptation Island, ha avuto una frequentazione con Dimitri Hristov.
Sempre sui social è arrivata anche la replica dell'ex tentatore. Riferendosi al video insieme a Lorenzo Ferrari, ha detto: "Non mi sembra di aver offeso qualcuno, è stata una cosa spontanea, simpatica, senza voler offendere qualcuno. Non ci ho visto nulla di male. Nemmeno Lorenzo sapeva che l'avrei pubblicato. Dopo ho contattato anche Sabrina che si è fatta semplicemente una risata".
Per quanto riguarda, invece, i motivi che hanno portato alla fine della frequentazione con Soraya Sabetta, Dimitri ha affermato: "Sappiamo entrambi il motivo per il quale non è andata tra di noi. Non starò qui a dirlo, ma per me è importante che tu lo sappia. Se vuoi puoi dirlo tranquillamente tu, io non lo farò, stai tranquilla".