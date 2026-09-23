Lutto per Gianluca Ginoble. Il cantante de Il Volo, 31 anni, annuncia sui social la scomparsa dell'amato nonno Ernesto. "Ora comincia la parte più difficile e inevitabile: vivere una vita senza di te. Andare avanti senza più avere il tuo sguardo su di me. Quello sguardo rassicurante che mi dava la forza per affrontare la vita. Ora quello sguardo lo porto dentro di me", scrive Gianluca Ginoble, pubblicando un video in cui abbraccia il nonno, presente tra i fan a un evento.

"Sarò io a guardarmi con gli stessi occhi con cui mi guardavi tu. Perché io sono come te. E finché avrò aria nei polmoni per cantare, nonno, quella voce sarà anche la tua. Vivrai per sempre in me. Ti amo nonno. Vola alto", conclude il cantante, che si è appassionato alla musica anche grazie a suo nonno. Ernesto Ginoble ha suonato infatti per anni il flicorno nella banda di Montepagano.