Vanessa Incontrada: "Con Rossano Laurini ci siamo rinnamorati dopo due anni di separazione"

Vanessa Incontrada parla a Verissimo dei due anni di separazione da Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007 e con cui ha avuto il figlio Isal.

"Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni", afferma l'attrice, 46 anni.

Parlando del loro rapporto oggi: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso. Mi sento appagata".