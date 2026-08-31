Vanessa Incontrada svela alcuni invitati Vip al suo matrimonio con Rossano Laurini

Manca poco al matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. A confermarlo è la stessa attrice e conduttrice, 47 anni, in un'intervista al Corriere della Sera. "Sarà una grande emozione", ha detto Vanessa Incontrada, svelando alcuni invitati Vip alla cerimonia: Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Giorgio Panariello e Alessandro Siani. "A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio", ha spiegato l'attrice, che sta per tornare su Canale 5 con la nuova serie Erica - Una detective per caso.



Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini dal 2007. Nel 2008 sono diventati genitori di Isal. L'attrice e conduttrice aveva parlato del loro matrimonio anche ospite a Verissimo: "Ci sposeremo a fine estate 2026. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita".