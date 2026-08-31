Vanessa Incontrada svela alcuni invitati Vip al suo matrimonio con Rossano Laurini

Manca poco al matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. A confermarlo è la stessa attrice e conduttrice, 47 anni, in un'intervista al Corriere della Sera. "Sarà una grande emozione", ha detto Vanessa Incontrada, svelando alcuni invitati Vip alla cerimonia: Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Giorgio Panariello e Alessandro Siani. "A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio", ha spiegato l'attrice, che sta per tornare su Canale 5 con la nuova serie Erica - Una detective per caso.
Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini dal 2007. Nel 2008 sono diventati genitori di Isal. L'attrice e conduttrice aveva parlato del loro matrimonio anche ospite a Verissimo: "Ci sposeremo a fine estate 2026. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita".
Una scelta, quella di sposarsi, arrivata dopo 17 anni insieme, in cui hanno vissuto anche momenti complessi come la separazione, di cui Vanessa Incontrada aveva parlato a Verissimo: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso".