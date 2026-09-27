Orietta Berti: "A mio figlio Otis auguro un matrimonio lungo come il mio"

"Sono ufficialmente suocera": Orietta Berti condivide a Verissimo le emozioni per il matrimonio del figlio Otis con la compagna Lia. "È stata una cerimonia semplice, ma bellissima. Ero molto emozionata", afferma la cantante, 83 anni.

Ripensando al giorno del suo matrimonio, Otis Paterlini afferma: "È stata forse la giornata più emozionante che abbiamo vissuto". Otis Paterlini ha sposato Lia Chiari dopo otto anni di fidanzamento e due figlie Olivia (2019) e Ottavia (2022), che al matrimonio dei genitori hanno portato le fedi.



A suo figlio, Orietta Berti augura: "Un matrimonio lungo come il mio". La cantante è sposata infatti dal 1967 con Osvaldo Paterlini, con cui ha avuto, oltre a Otis (1980), anche il figlio Omar (1975). Pensando alla sua lunga storia d'amore con il marito, Orietta Berti dice: "Andiamo più d'accordo adesso che prima. Quando si è giovani, ognuno vuole avere ragione. Adesso abbiamo l'amore della terza età: tenero, protettivo, comprensivo".