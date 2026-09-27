Amanda Knox presenta a Verissimo il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo

Amanda Knox presenta a Verissimo il marito Christopher e i loro figli Eureka (2021) ed Echo (2023). Amanda Knox ha conosciuto Christopher Robinson dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. A proposito del loro primo incontro, il marito di Amanda Knox dice: "Quando l'ho incontrata, non conoscevo la sua storia. L'ho conosciuta come una nerd dei libri, una scrittrice, una ballerina. L'ho vista come una persona che cercava gioia nella vita, ma ho intravisto che portava dietro di sé uno strascico di dolore".



Parlando del marito, Amanda Knox afferma: "Io non sarei qui se non fosse stato per lui. Quando mi ha trovata, io lavoravo in una libreria in un seminterrato, provando a essere anonima. Lui mi ha incoraggiata a difendermi, ad alzare la mia voce. Se non fosse per lui, non sarei qui a raccontare la mia storia".



Della moglie, Christopher Robinson afferma: "Penso che Amanda sia la persona più coraggiosa che io conosca. Sono veramente orgoglioso di lei. Giorno dopo giorno mi ricorda come posso essere una persona migliore e più forte".