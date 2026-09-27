Heather Parisi presenta a Verissimo i gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010 dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin.



"Lei ha una lingua tagliente, è una persona molto cerebrale, legge due libri a settimana", racconta l'artista, 66 anni, parlando della figlia Elizabeth. Di Dylan, Heather Parisi racconta: "Lui gioca a calcio, è fissato con il calcio e parla con il padre solo di calcio"

"Entrambi sono molto bravi anche negli studi. Fanno homeschooling da circa dieci anni. Lui è bravo in matematica e ha una memoria fotografica. Lei studia molto di più. Entrambi giocano a scacchi", aggiunge l'artista, mamma anche di Rebecca, nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti, e di Jacqueline Luna, nata nel 2000 dalla relazione con Giovanni Di Giacomo.

Di Heather Parisi come mamma, Elizabeth racconta: "Siamo molto complici, dico tutto alla mamma. Ci sono dei momenti in cui è severa, ha delle regole che non mi piacciono, però su altre cose è comprensiva".