Heather Parisi: "Sono 13 anni che non vedo mia figlia Jacqueline Luna"

Heather Parisi parla a Verissimo del difficile rapporto con la sua seconda figlia Jacqueline Luna, nata nel 2000 dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.

"Ammetto di aver detto in passato delle bugie bianche, di aver glissato a qualche domanda (sul rapporto con la figlia Jacqueline, ndr). L'ho fatto per proteggere la mia bimba", spiega l'artista, 66 anni, che rivela di non vedere la figlia da tanti anni: "Sono 13 anni che non ci vediamo. Anni fa la difendevo non raccontando quello che succedeva, perché non era giusto che la gente sapesse cose private della mia bimba".



Riferendosi a chi in questi anni ha giudicato il loro rapporto, Heather Parisi dice: "La gente non sa di cosa parla. La verità la sappiamo io e lei. Bisogna lasciare che ci parliamo io e lei e che ci chiariamo quando sarà il momento giusto. Avevamo un rapporto straordinario, speciale e sono sicura che un giorno ci chiariremo". Mamma anche di Rebecca, nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti, e di Elizabeth e Dylan, avuti nel 2010 con Umberto Maria Anzolin, l'artista ammette di desiderare un riavvicinamento con la secondogenita di 26 anni: "Il rapporto che ho con gli altri figli vorrei averlo anche con lei".

Heather Parisi afferma di non aver ancora conosciuto il suo nipotino Enea, nato dalla storia d'amore della figlia Jacqueline Luna con Ultimo. L'artista invece ha conosciuto Sole, la figlia della sua primogenita Rebecca Jewel Manenti. "Rebecca e Sole sono il primo posto in cui vado quando torno in Italia. Sole è una bimba sempre sorridente e Rebecca è una brava mamma", afferma Heather Parisi, che dal 2011 vive a Hong Kong con il marito e i gemelli Elizabeth e Dylan.