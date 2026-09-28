Giulia Stabile, l'intervista in 100 secondi

Dal tour con Rosalía all'amore oggi: Giulia Stabile si è raccontata a Verissimo. Parlando dell'esperienza nel corpo di ballo di Rosalía, la ballerina, 24 anni, ha detto: "Era il mio sogno più grande. In cima alla piramide di tutti i sogni".



Per quanto riguarda il rapporto con l'ansia, Giulia Stabile ha ammesso: "Più che a gestirla sto imparando a conviverci". A proposito della sua nuova vita a Londra, la ballerina ha detto: "L'ho scelta per me, mi sono creata anche lì la mia famiglia, ho i miei amici".

Giulia Stabile ha lasciato intendere che proprio in Inghilterra abbia una nuova frequentazione: "Londra l'ho scelta per me, poi le conoscenze ci sono". Alla domanda sull'amore oggi, ha risposto: "Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Giulia Stabile a Verissimo.