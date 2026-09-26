Giulia Stabile: "Sto scoprendo l'amore"

Giulia Stabile parla a Verissimo dell'amore oggi. E rivela: "Lo sto scoprendo". "Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta", aggiunge la ballerina, 24 anni.

Dopo il tour con Rosalía, Giulia Stabile vive a Londra: "È la mia terza casa. Ho casa a Roma, a Barcellona e ora a Londra". Parlando della sua nuova vita in Inghilterra, afferma: "L'ho scelta per me, mi sono creata anche lì la mia famiglia, ho i miei amici". La ballerina lascia intendere che la sua nuova frequentazione sia proprio lì: "Londra l'ho scelta per me, poi le conoscenze ci sono".