I miracoli di San Carlo Acutis, parlano Valeria Valverde e sua mamma: "In ospedale piangevano tutti"

Nel documentario Carlo Acutis, il giovane santo, mostrato a Verissimo, parlano Valeria Valverde e sua mamma. La guarigione di Valeria Valverde è stata riconosciuta miracolosa da Papa Francesco prima della canonizzazione di Carlo Acutis.



Nata in Costa Rica nel 2001, Valeria Valverde studiava a Firenze quando nel 2022, mentre stava pedalando in bicicletta, cadde riportando un gravissimo trauma cranico, operata, i medici ne definirono le condizioni "estremamente critiche". Ma Valeria guarì dopo che la madre Liliana ebbe pregato sulla tomba del beato Acutis chiedendone l'intercessione.

Sua mamma racconta nel documentario: "Dopo l'incidente di Valeria, la mia assistente in Costa Rica mi ha parlato delle spoglie di Carlo ad Assisi. Io sono voluta andare lì. Sono rimasta con Carlo dalle 8 alle 12. Ho pregato intensamente: 'Voglio che mia figlia torni a stare bene'. Me ne sono andata da Assisi con la certezza che Carlo avrebbe guarito mia figlia".



La mamma di Valeria Valverde ricorda anche l'emozionante momento in cui la figlia si svegliò: "In ospedale piangevano tutti. I fisioterapisti dicevano che era un miracolo. Nessuno riusciva a crederci, era incredibile". Valeria Valverde condivide con commozione il suo primo ricordo al risveglio: "Ho visto mia mamma accanto al letto che sorrideva". La mamma di Carlo Acutis spiega a Verissimo: "Ci sono tantissimi miracoli di Carlo. La Chiesa ne sceglie uno per la beatificazione e un altro per la canonizzazione. Tra tanti hanno scelto questo".