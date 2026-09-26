Francesca Lollobrigida svela il sesso del figlio che aspetta

Francesca Lollobrigida aspetta un maschietto. A rivelarlo è la stessa campionessa di pattinaggio, 35 anni, a Verissimo, che svela anche il nome scelto per il secondo figlio: Riccardo.



Diventata mamma di Tommaso nel 2023, Francesca Lollobrigida aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio lo scorso giugno. Per quanto riguarda la seconda gravidanza, la pattinatrice racconta: "Quando ero venuta qui a Verissimo dopo le Olimpiadi, avevo detto che desideravo allargare la famiglia, ma non credevo arrivasse così in fretta. Con Tommaso mi ricordo di aver fatto subito mille test. Questa volta ho fatto il test dopo dieci giorni di ritardo, poi l'ho fatto trovare a mio marito al ritorno dal lavoro".

La pattinatrice è incinta di sette mesi, ma in futuro non esclude di allargare ancora la famiglia. Prima di scoprire di essere in attesa del secondo maschietto, aveva detto: "Vorrei la femmina, se non dovesse arrivare ci riproviamo una terza volta".