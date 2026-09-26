Raimondo Todaro: "Sono fidanzato con Giorgia"

Raimondo Todaro parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela: "Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Giorgia". Per quanto riguarda il primo incontro con la nuova fidanzata, il ballerino e coreografo, 39 anni, racconta: "L'ho conosciuta casualmente poco prima di Natale in un momento in cui non avrei mai immaginato di trovare una persona perché non la stavo cercando, pensavo di non essere pronto. Sta andando bene. Facciamo una vita normalissima".

Parlando della fidanzata, Raimondo Todaro aggiunge: "Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in una ragazza: è una ragazza per bene, è una ragazza educata, una persona semplice. La semplicità è diventata ormai una cosa rara". Raimondo Todaro afferma di aver conosciuto la fidanzata dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, con cui è stato sposato dal 2014 al 2025. "C'eravamo già separati da più di un anno", assicura il ballerino e coreografo. E spiega che non è Giorgia la ragazza a cui si riferiva Francesca Tocca nella sua intervista a Verissimo: "Nell'estate 2025 ho frequentato un'altra ragazza per un paio di mesi. In quel periodo mi appoggiavo a casa dei miei genitori perché avevo lasciato Roma e mi sembrava giusto informarli sulle mie frequentazioni, per questo motivo gliel'ho presentata, ma dopo un paio di mesi è finita".