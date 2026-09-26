Elisabetta Canalis: "Con Brian Perri dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto separarci"

Elisabetta Canalis parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui è stata sposata dal 2014 al 2023 e con cui nel 2015 ha avuto la figlia Skyler Eva. "Lui è stato la vera ragione per la quale sono rimasta negli Stati Uniti", afferma la showgirl, 48 anni.

"Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno. Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati", spiega Elisabetta Canalis. Per quanto riguarda il loro rapporto oggi: "Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima".