"Sto scrivendo queste parole con il cuore davvero pesante. Da qualche giorno la mia quotidianità non è più la stessa: ho perso il mio amato nonno Gianni": Teresa Langella annuncia sui social la scomparsa del suo amato nonno.

"Il mio pezzo di cuore non c'è più e l'unica cosa che vorrei fare adesso è accettarlo, fermarmi e prendermi il tempo necessario per metabolizzare questo dolore", aggiunge l'influencer, 34 anni, che, nonostante il dolore, ha deciso però di non rinunciare agli impegni di lavoro: "Purtroppo la realtà è un'altra, quel tempo adesso non ce l'ho. Per quanto io ami il mio lavoro, la parte più difficile è sempre stata questa, e non voglio più nasconderlo: ho preso degli impegni contrattuali e delle collaborazioni che, dopo giorni di stop, non possono più essere rinviate. Porterò avanti tutto questo come è giusto che sia. Non lo so come farò, ma si deve fare perché nonno avrebbe voluto così, perché la vita è anche questa e io proverò a fare del mio meglio".

"Oggi l'unica cosa che sento è il bisogno di custodire questo dolore dentro di me. Un giorno, quando sarà e se sarò pronta, forse ne parlerò", conclude. Un lutto per l'ex tronista di Uomini e Donne che arriva in un periodo difficile, segnato dall'incidente del marito Andrea Dal Corso. "Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici. Inizialmente c’è la resistenza, il pudore, la fatica di accettare una fragilità così improvvisa. E poi, in quell'attimo esatto, capisci il vero senso di quella promessa detta all’altare: stringersi forte e restare, qualunque cosa accada", aveva raccontato sui social dopo l'incidente.

Teresa Langella è molto legata ai suoi nonni a cui ha dedicato spesso sui social parole d'amore. Sposata dal 2024 con Andrea Dal Corso, Teresa Langella aveva mostrato sui social l'emozionante video in cui, insieme al futuro marito, annunciava ai nonni il matrimonio: "Le reazioni dei nostri amati nonni che rimarranno per sempre nel cuore. Noi due senza filtri, senza freni, godendo a pieno di uno dei momenti più belli della vita".