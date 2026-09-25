Alice Mangione ha reso noto di essere ricoverata in ospedale per un'infiammazione ai reni. "Pensavo fosse una cistite invece era un calesse", scrive l'attrice e comica, 42 anni, pubblicando uno scatto dall'ospedale.



Alice Mangione spiega: "Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata". L'attrice e comica rassicura i fan: "Niente di grave, davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto, spero prestissimo, sarò fuori".



Nata a Bergamo nel 1984, Alice Mangione ha debuttato in tv nel 2004 con Mai dire martedì. Ha preso parte a diversi programmi, da Colorado a LOL - Chi ride è fuori. Ha recitato in film e serie tv, come Anima gemella e Una terapia di gruppo.

Alice Mangione è mamma di Giosuè (2015) e Olivia (2017), nati dal matrimonio con Gianmarco Pozzoli, a cui è stata legata dal 2013 al 2025 e con cui ha creato il progetto The Pozzolis Family.