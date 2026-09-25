Armando Izzo rompe il silenzio dopo il ritorno con la moglie Titta Angellotti: "Io ho sbagliato. Lei ha scelto di perdonare"

"Ho letto tante cose in questi giorni. Giudizi, offese, cattiverie gratuite. Ho visto persone sentirsi in diritto di insultare mia moglie semplicemente perché, nonostante tutto, ha scelto di perdonarmi e di tornare al mio fianco": in un lungo post sui social Armando Izzo rompe il silenzio dopo il ritorno con la moglie Titta Angellotti.



"Io e mia moglie ci conosciamo da quando eravamo poco più che bambini. Da quando non ero nessuno, non avevo soldi, non c'erano il calcio, i riflettori o la notorietà. C'eravamo soltanto noi, i nostri sogni e la voglia di costruire un futuro insieme. Lei conosce l'Armando che voi non conoscete. Ha condiviso con me i momenti più difficili, ha visto le mie lacrime quando nessuno poteva vederle, ha creduto in me quando non avevo niente. Insieme abbiamo costruito una famiglia e messo al mondo i nostri figli", scrive il calciatore, 34 anni.



Armando Izzo ammette: "Ho sbagliato. Ho fatto soffrire la donna che amo e me ne assumo tutte le responsabilità. Ho chiesto scusa, ma so bene che le scuse non bastano. Ci vogliono i fatti, il tempo e il rispetto per ricostruire ciò che si è rotto. Ma ditemi una cosa: chi siete voi per decidere se una donna debba perdonare oppure no? Da quando amare qualcuno e concedergli una seconda possibilità sono diventati una colpa? Mia moglie non è una donna debole perché ha deciso di tornare con me. Al contrario, ha avuto il coraggio di ascoltare il proprio cuore, nonostante tutto il dolore che ha vissuto".

Con le sue parole il calciatore intende difendere Titta Angellotti dalle critiche ricevute sui social per essere tornata con il marito, dopo la storia del calciatore con Raffaella Fico, con cui era in attesa di un bambino. "Lasciatela stare. Avete qualcosa da dire? Ditelo a me. Volete criticare qualcuno? Criticate me. Io ho le spalle larghe, sono abituato a incassare i colpi e ad affrontare le difficoltà. Ma non accetto che per colpire me si debba umiliare la madre dei miei figli", afferma Armando Izzo, che aggiunge: "Voi vedete un post, noi abbiamo vissuto una vita. Voi giudicate qualche fotografia, noi conosciamo le lacrime, le notti insonni, gli abbracci e tutto quello che abbiamo attraversato per ritrovarci".

Riferendosi alla moglie, scrive: "A te, amore mio, voglio dire che non so se riuscirò mai a restituirti tutti i sorrisi che ti ho tolto, ma so che voglio trascorrere ogni giorno a dimostrarti che la possibilità che mi hai dato non è stata sprecata. Ti ho conosciuta quando non avevo niente e oggi, dopo tutto quello che la vita mi ha dato, ho capito che il successo più grande non sarà mai una partita vinta, un gol o un contratto firmato. Sarà tornare a casa, guardare te e i nostri figli negli occhi e sapere di aver fatto tutto il possibile per meritare la vostra felicità".

"Non vi chiedo di giustificare i miei errori, né di cambiare opinione su di me. Vi chiedo soltanto di lasciare in pace la donna che amo. Perché se cercate un colpevole per i miei errori, sono qui. Non cercatelo in lei. E ricordatevi una cosa: è facile giudicare una storia quando se ne conoscono soltanto poche pagine. Molto più difficile è trovare il coraggio di riscriverla insieme, dopo aver attraversato una tempesta. Io ho sbagliato. Lei ha scelto di perdonare. E adesso lasciateci il diritto di essere felici".