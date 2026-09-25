Damiano David e Dove Cameron si sono sposati. Il cantante, 27 anni, e l'attrice, 30 anni, sono marito e moglie. Il matrimonio si è celebrato a Montalcino (Siena) in una cerimonia intima con una trentina di persone tra familiari e amici più stretti.



Entrambi erano vestiti di bianco: lui in doppiopetto senza cravatta e con la camicia aperta con sopra una stola in seta, e lei in una sorta di tailleur, con cintura alla vita, camicia e un cravattino intonato. Al loro arrivo, a bordo di un'auto bianca, Damiano è sceso dalla macchina per aprire la porta alla sua futura moglie che teneva in mano un mazzo di calle bianche. Per oggi, venerdì 25 settembre, sono previsti i festeggiamenti, dopo una cerimonia simbolica, a Castiglion del Bosco, vicino a Montalcino.