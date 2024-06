"Damiano David è la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia", ha detto la cantante in un'intervista

Dove Cameron ha rilasciato un'intervista a Cosmopolitan in cui ha parlato anche della sua relazione con Damiano David.

A proposito del primo incontro con il frontman dei Maneskin, l'attrice e cantante di 28 anni ha raccontato: "La prima volta in cui ci siamo incontrati è stato ai Video Music Award del 2022; io e la sua band eravamo entrambi in corsa per lo stesso premio".

"A questi eventi vedi tanti artisti diversi nel backstage e quando ho incontrato i Maneskin non credo di aver nemmeno parlato con Damiano. Poi, un paio di mesi dopo, il loro team mi ha contattato in occasione dell'uscita del loro album", ha aggiunto.

Ma anche in quell'occasione Dove Cameron e Damiano David non erano riusciti a vedersi. È stato poi Damiano David a contattarla nel 2023: "Mi disse che avrebbero iniziato il tour mondiale al Madison Square Garden di New York e che gli avrebbe fatto molto piacere avermi all'evento".

È stato allora che Dove e Damiano hanno chiacchierato per la prima volta: "Lui mi ha invitato al loro after-party, che si è trasformato presto in un invito a cena. Lui è del segno del Capricorno, quindi ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. È stato davvero onesto".

Parlando della storia con Damiano David, 25 anni, la cantante ha raccontato: "Lui è un vero gentiluomo, un uomo di altri tempi, è un angelo, la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia”.

Dove Cameron ha poi aggiunto di essere stata subito affascinata dal cantante: "Bastano due minuti con lui e ti rendi conto che è una persona gentile e generosa. Damiano David è semplicemente un'anima bella e sensibile", ha aggiunto a proposito del cantante, con il quale ha incantato il pubblico con un romantico red carpet ai recenti Met Gala.