Met Gala 2024, i look delle star sul red carpet

Il 6 maggio al Metropolitan Museum di New York si è tenuto il Met Gala 2024. La serata è stata organizzata per celebrare la nuova mostra del Costume Institute Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Il tema e il dress code di questa edizione è stato The Garden of Time. Le star della moda, del cinema e della musica hanno sfilato con abiti principeschi ispirati al mondo delle fiabe, ma anche con outift decorati con motivi floreali o look più dark.

Zendaya e Jennifer Lopez hanno illuminato il red carpet con i loro look e il loro fascino. Primo tappetto rosso di coppia per Damiano David, cantante dei Maneskin, e Dove Cameron. La cantante e attrice Lea Michele ha sfilato con il pancione. Nel video qui in alto alcuni dei look più belli e discussi di questa edizione del Met Gala 2024.