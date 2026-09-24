Domenica 27 settembre a Verissimo, uno dei volti più amati della tv, che porta la bellezza e l’allegria nelle case di milioni di spettatori. Non perdete l’intervista di Samira Lui.
Nata a San Daniele del Friuli il 6 marzo 1998 da mamma italiana e papà senegalese, Samira Lui cresce con la madre e i nonni, dopo che il padre lascia la famiglia prima della sua nascita. Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto per geometri, si trasferisce a Milano dove inizia a ottenere i suoi primi lavori come modella.
Nel 2017 partecipa a Miss Italia classificandosi al terzo posto ed entrando così nel panorama televisivo italiano. Dopo varie esperienze televisive, nel 2023 partecipa al Grande Fratello. La vera consacrazione arriva, però, con La Ruota della Fortuna, dove, al fianco di Gerry Scotti, continua a conquistare il pubblico.
Da 8 anni è legata sentimentalmente a Luigi Punzo.