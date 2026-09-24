Delia Duran festeggia sei mesi del figlio Gabriel: "E oggi inizia una nuova avventura"

Delia Duran festeggia sui social i primi sei mesi del figlio Gabriel, nato a marzo dall'amore con Alex Belli. "Sei mesi di te, amore della mamma - esordisce l'attrice su Instagram, a corredo di alcuni scatti che la immortalano insieme al primogenito - Ogni giorno imparo a essere la tua mamma, e oggi inizia una nuova avventura: le tue prime pappe".

Delia Duran, 38 anni, ha quindi concluso il suo messaggio: "Quante scoperte ci aspettano! Buon complimese, amore mio".



A inizio settembre, la coppia aveva celebrato il Santo Battesimo del piccolo Gabriel, circondati dal calore degli affetti più cari.



"Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze", avevano raccontato Delia Duran e Alex Belli a Verissimo, quando avevano annunciato che presto sarebbero diventati genitori.



Dopo la nascita di Gabriel, la coppia era tornata nel programma condotto da Silvia Toffanin per condividere le loro prime emozioni da genitori. "Ho seguito tutto il parto, è stata un'emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo", aveva raccontato Alex Belli, 43 anni.