Rose Villain condivide su Instagram alcuni teneri momenti con il figlio Francis Knight, nato lo scorso 2 giugno. "Si dorme ancora meno", scrive la cantante, 37 anni, a corredo del carosello foto e video che ritraggono ricordi degli ultimi mesi.
Il piccolo Francis Knight è nato a New York ed è frutto dell'amore tra Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, e Sixpm, nome d'arte del produttore musicale Andrea Ferrara, 38 anni.
Rose Villain e Sixpm si sono conosciuti proprio a New York, dove la cantante si era trasferita dopo un periodo a Los Angeles. Lo scorso marzo, con il video di una nuova canzone, Rose Villain aveva annunciato di essere incinta.
Sempre nella Grande Mela, nel 2022 Sixpm e Rose Villain sono diventati marito e moglie. A proposito delle sue nozze, a Verissimo la cantante aveva raccontato: "È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto. Lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L'ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile".