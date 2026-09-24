Rose Villain e Sixpm si sono conosciuti proprio a New York, dove la cantante si era trasferita dopo un periodo a Los Angeles. Lo scorso marzo, con il video di una nuova canzone, Rose Villain aveva annunciato di essere incinta.



Sempre nella Grande Mela, nel 2022 Sixpm e Rose Villain sono diventati marito e moglie. A proposito delle sue nozze, a Verissimo la cantante aveva raccontato: "È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto. Lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L'ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile".