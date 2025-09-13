Mediaset Infinity logo
13 settembre 2025

Samira Lui: "Con Luigi Punzo nessuna crisi del settimo anno"

Il volto femminile de La ruota della fortuna parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo, a cui è legata da sette anni

Condividi:

"L'amore va benissimo": Samira Lui parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo. "Stiamo insieme da sette anni", afferma il volto femminile de La ruota della fortuna. "Per ora nessuna crisi del settimo anno", aggiunge con ironia Samira Lui, 27 anni.

Alla domanda se Luigi sia diventato più geloso di lei visto il grande successo del programma che la vede protagonista: "Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata".

