Samira Lui: "Con Luigi Punzo nessuna crisi del settimo anno"
Il volto femminile de La ruota della fortuna parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo, a cui è legata da sette anni
"L'amore va benissimo": Samira Lui parla a Verissimo della storia d'amore con Luigi Punzo. "Stiamo insieme da sette anni", afferma il volto femminile de La ruota della fortuna. "Per ora nessuna crisi del settimo anno", aggiunge con ironia Samira Lui, 27 anni.
Alla domanda se Luigi sia diventato più geloso di lei visto il grande successo del programma che la vede protagonista: "Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata".
Leggi anche
L'intervista
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
La cantante parla della relazione con l'ex calciatore con cui aspetta una figlia
L'intervista
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
A Verissimo il racconto della mamma di San Carlo Acutis
L'intervista
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel
L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel