Dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, insieme a Rosario, oggi sta affrontando una nuova e delicata fase della vita. Alessandra Ciociola si racconterà a Verissimo sabato 26 settembre alle 16:30.
Milanese di 26 anni ma di origini pugliesi, la sua vita ha preso una direzione diversa quando, per amore di Rosario, decide di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli e iniziare una convivenza con lui. Ma la loro relazione viene messa a dura prova dopo aver scoperto che il compagno intratteneva contemporaneamente un'altra relazione con un'altra donna.
A Temptation Island, Alessandra sceglie di concedere a Rosario una nuova possibilità. All'interno del villaggio Rosario si avvicina alla tentatrice Giada: dopo il secondo tradimento, Alessandra chiede un falò di confronto, a cui però Rosario non si presenta.