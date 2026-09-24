Elisabetta Canalis ospite a Verissimo

Con la sua grinta e il suo fascino è nel cuore del pubblico da più di 25 anni. Sabato 26 settembre a Verissimo, non perdete l’intervista di Elisabetta Canalis.
Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978. Dopo essersi diplomata al liceo classico della città, si trasferisce a Milano dove inizia a partecipare a diversi casting. Nel 1999 viene scelta come Velina per Striscia la notizia, dove fa coppia con Maddalena Corvaglia.
Negli anni successivi, Elisabetta Canalis lavora in numerosi programmi televisivi, come Super Ciro, Controcampo Ultimo Minuto, Mai dire Martedì, Festivalbar, Buona la prima!. Parallelamente alla sua carriera da showgirl e presentatrice, colleziona anche diverse esperienze come attrice in serie tv come Carabinieri e in film come Natale a New York.
Il 29 settembre 2015 diventa mamma di Skyler Eva, avuta insieme all'ex marito Brian Perri.