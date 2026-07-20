Damiano David sposerà Dove Cameron: le pubblicazioni di matrimonio

È ufficiale: Damiano David sposerà Dove Cameron. Il cantante, 27 anni, e l'attrice, 30 anni, saranno presto marito e moglie. La conferma è arrivata sul sito del Comune di Roma, dove sono visibili le pubblicazioni di matrimonio.



Damiano David e Dove Cameron sono legati dal 2023. Nel 2024, l'attrice aveva parlato in un'intervista della loro storia d'amore: "La prima volta in cui ci siamo incontrati è stato ai Video Music Award del 2022; io e la sua band eravamo entrambi in corsa per lo stesso premio. A questi eventi vedi tanti artisti diversi nel backstage e quando ho incontrato i Maneskin non credo di aver nemmeno parlato con Damiano".



È stato poi il frontman dei Maneskin a contattare Dove Cameron nel 2023: "Mi disse che avrebbero iniziato il tour mondiale al Madison Square Garden di New York e che gli avrebbe fatto molto piacere avermi all'evento. Lui mi ha invitato al loro after-party, che si è trasformato presto in un invito a cena. Lui è del segno del Capricorno, quindi ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. È stato davvero onesto".



Parlando della loro storia d'amore, l'attrice aveva aggiunto: "Bastano due minuti con lui e ti rendi conto che è una persona gentile e generosa. Damiano David è semplicemente un'anima bella e sensibile. È un vero gentiluomo, un uomo di altri tempi, è un angelo, la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia".



Nel video sotto, il red carpet del Met Gala 2024 dove Damiano David e Dove Cameron hanno sfilato insieme.