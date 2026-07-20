"Lo posso dire: siamo molto felici perché la terapia sta andando molto bene e ci sono dei grandi, grandi progressi": Natalia Paragoni parla delle cure che sta affrontando dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin . "Non saprei dirvi in termini medici, ma la PET ha captato che c'è veramente poca massa. Tutto si è sgonfiato. I due cosini che avevo qua all'interno, a livello mediastinico, si sono sgonfiati alla grande. Quindi sono molto, molto felice", ha spiegato l'influencer, 28 anni, in un video sui social. Il percorso di cure di Natalia Paragoni però non è terminato: "Non è finita. Adesso farò altre chemio, poi aspetteremo settembre e penso che farò un'altra PET. Sono felice che la terapia sia quella giusta e che stia funzionando molto, molto, molto bene, anzi benissimo".

Mamma di Ginevra (2023) e Beatrice (2026), lo scorso giugno, Natalia Paragoni aveva annunciato di essere in cura per un tumore: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me".

Sempre al suo fianco il compagno Andrea Zelletta, a cui è legata dal 2019. Sui social le aveva dedicato un messaggio d'amore: "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi". Successivamente, la coppia ha condiviso uno scatto insieme in ospedale durante la quarta chemioterapia.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.