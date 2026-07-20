Vanessa Incontrada, il figlio Isal compie 18 anni: "Guardarti crescere è il privilegio più grande della nostra vita"

Vanessa Incontrada festeggia il compleanno del figlio Isal, che diventa maggiorenne. "Auguri Isal, i tuoi 18 anni sono arrivati. Guardarti crescere è il privilegio più grande della nostra vita", scrive l'attrice e conduttrice, 47 anni, pubblicando uno scatto con il compagno Rossano Laurini e il loro unico figlio.
Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini dal 2007. L'anno dopo sono diventati genitori di Isal. Parlando a Verissimo dell'amore per il figlio, l'attrice e conduttrice aveva detto: "È leale, è molto riservato, sono fiera di lui. Ha una forte personalità, non ha peli sulla lingua. Con lui siamo molto complici".
Nel corso della loro lunga storia d'amore, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno vissuto un periodo di separazione. A Verissimo, l'attrice e conduttrice aveva spiegato: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. La cosa più bella è che ci siamo reinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".
Tornata a Verissimo in un'altra occasione, Vanessa Incontrada aveva confermato il matrimonio con il compagno: "Ci sposeremo a fine estate 2026. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo. Quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita".