Vanessa Incontrada, il figlio Isal compie 18 anni: "Guardarti crescere è il privilegio più grande della nostra vita"

Vanessa Incontrada festeggia il compleanno del figlio Isal, che diventa maggiorenne. "Auguri Isal, i tuoi 18 anni sono arrivati. Guardarti crescere è il privilegio più grande della nostra vita", scrive l'attrice e conduttrice, 47 anni, pubblicando uno scatto con il compagno Rossano Laurini e il loro unico figlio.

Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini dal 2007. L'anno dopo sono diventati genitori di Isal. Parlando a Verissimo dell'amore per il figlio, l'attrice e conduttrice aveva detto: "È leale, è molto riservato, sono fiera di lui. Ha una forte personalità, non ha peli sulla lingua. Con lui siamo molto complici".